В Самарской области в ДТП погибли двое детей

Как сообщили в прокуратуре региона, трагедия произошла 25 августа около 21:55. Машина наехала на двух подростков, стоявших на обочине. Водитель Hyundai также получил травмы и был доставлен в больницу. Ещё один несовершеннолетний, находившийся рядом с погибшими, самостоятельно обратился за медицинской помощью после происшествия.