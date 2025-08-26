Ричмонд
В Самарской области в ДТП погибли двое детей

Машина наехала на двух подростков, стоявших на обочине.

Источник: Аргументы и факты

В Самарской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Hyundai сбил группу подростков у строящегося участка автомагистрали Центральной рядом с поселком Петра Дубрава. В результате аварии двое несовершеннолетних скончались на месте.

Как сообщили в прокуратуре региона, трагедия произошла 25 августа около 21:55. Машина наехала на двух подростков, стоявших на обочине. Водитель Hyundai также получил травмы и был доставлен в больницу. Ещё один несовершеннолетний, находившийся рядом с погибшими, самостоятельно обратился за медицинской помощью после происшествия.

Сейчас на месте аварии проводится проверка соблюдения норм дорожной безопасности. Действия экстренных служб курирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.

Ранее сообщалось, что в Туве юноша без прав устроил смертельное ДТП на машине своей матери.