В Самарской области в ДТП погибли двое детей

В Самарской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Hyundai сбил группу подростков у строящегося участка автомагистрали Центральной рядом с поселком Петра Дубрава. В результате аварии двое несовершеннолетних скончались на месте.
Как сообщили в прокуратуре региона, трагедия произошла 25 августа около 21:55. Машина наехала на двух подростков, стоявших на обочине. Водитель Hyundai также получил травмы и был доставлен в больницу. Ещё один несовершеннолетний, находившийся рядом с погибшими, самостоятельно обратился за медицинской помощью после происшествия.
Сейчас на месте аварии проводится проверка соблюдения норм дорожной безопасности. Действия экстренных служб курирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.
