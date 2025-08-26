Аварийные отключения электричества произошли в пяти муниципалитетах Приморья

В пяти муниципальных образованиях Приморского края за последние 24 часа произошли аварийные отключения электроэнергии, вызванные ливнями и сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона, добавив, что энергетики приступили к восстановительным работам.
По уточнениям, для быстрого реагирования на аварии в крае развернуто 167 бригад с персоналом 637 человек и техническим парком из 358 единиц оборудования.
Например, на территории Артемовского округа для ликвидации аварии и восстановления электроснабжения привлечены 3 ремонтные бригады в составе 12 специалистов с использованием 4 единиц спецтехники. Планируемое время завершения работ — 13:00 по местному времени (06:00 мск).
