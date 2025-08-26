Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийные отключения электричества произошли в пяти муниципалитетах Приморья

Из-за сильных ливней и дождей в нескольких частях Приморского края произошли аварийные отключения электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В пяти муниципальных образованиях Приморского края за последние 24 часа произошли аварийные отключения электроэнергии, вызванные ливнями и сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона, добавив, что энергетики приступили к восстановительным работам.

По уточнениям, для быстрого реагирования на аварии в крае развернуто 167 бригад с персоналом 637 человек и техническим парком из 358 единиц оборудования.

Например, на территории Артемовского округа для ликвидации аварии и восстановления электроснабжения привлечены 3 ремонтные бригады в составе 12 специалистов с использованием 4 единиц спецтехники. Планируемое время завершения работ — 13:00 по местному времени (06:00 мск).

Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» информировал о прогнозе погоды в Приморье на ближайшие дни.