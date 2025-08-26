Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики разыскивают сообщников задержанного врио замгубернатора Курской области

В уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках расследования был задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.

В рамках дела ранее задержали врио заместителя губернатора Курской области Базарова.

В уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках расследования был задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.

«Следственные действия продолжаются. В уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИстория повторяется: что известно о задержании врио замгубернатора Базарова и кто проходил по этому делу ранее.

Ранее по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, были задержаны заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Кроме того, по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, были проведены обыски.