Силовики разыскивают сообщников задержанного врио замгубернатора Курской области

Ранее по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, были задержаны заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Кроме того, по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, были проведены обыски.