Дмитрук обвинил людей Зеленского в гибели детского тренера в День независимости

«Зеленский убил детского тренера. В “День независимости” его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!» — написал Дмитрук.
По данным украинского издания «Страна.ua», в этот же день сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска открыл огонь по гражданину, который пытался убежать, однако ему удалось спастись.
Реакция со стороны правительства и правоохранительных органов Украины на этот инцидент пока неизвестна.
Ранее Life.ru писал, что насильно мобилизованный украинец умер после трёх дней «плена» в военкомате. Мать мужчины призвала общественность придать случай огласке. По её словам, родственникам мобилизованного ничего не говорили о его состоянии.