Имущество Сметанюка арестовали за кражу 650 миллионов рублей в Хабаровском крае

Главное военное следственное управление СК России наложило арест на имущество бывшего заместителя директора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Минобороны РФ Ивана Сметанюка. Общая стоимость арестованных активов составляет 143 миллиона рублей. Мера применена в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По версии следствия, в 2019—2020 годах Иван Сметанюк не обеспечил надлежащий контроль над исполнением контрактов на сумму свыше 650 миллионов рублей, заключенных с ООО «Креатив» для строительства объектов в Хабаровском крае. Работы выполнены с грубыми нарушениями, что причинило Минобороны России ущерб в полном объеме заключенных договоров.
Арест имущества обвиняемого, включающий недвижимость и финансовые активы, призван обеспечить возможные гражданские иски и имущественные взыскания. Расследование уголовного дела продолжается.