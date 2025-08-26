Имущество Сметанюка арестовали за кражу 650 миллионов рублей в Хабаровском крае

По версии следствия, в 2019—2020 годах Иван Сметанюк не обеспечил надлежащий контроль над исполнением контрактов на сумму свыше 650 миллионов рублей, заключенных с ООО «Креатив» для строительства объектов в Хабаровском крае. Работы выполнены с грубыми нарушениями, что причинило Минобороны России ущерб в полном объеме заключенных договоров.