​Под домашний арест оправили ещё одну фигурантку дела о хищениях в Минздраве Хабаровского края

В обоснование ходатайства следователь отметил, что Л. Б. Заморочко обвиняется в тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Есть опасения, что она может скрыться от следствия. Следствие просило суд заключить ее под стражу на срок 1 месяц и 23 дня, то есть до 13 октября 2025 года.