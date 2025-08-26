​Под домашний арест оправили ещё одну фигурантку дела о хищениях в Минздраве Хабаровского края

Центральный районный суд города Хабаровска рассмотрел ходатайство следственных органов о том, чтобы заключить под стражу заведующую отделением ООО «Клиника Эксперт Хабаровск» Любовь Заморочко. Она была задержана по подозрению в совершении преступления, связанного с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Хабаровского края.
Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава может превысить 1 млрд рублей.
22 августа 2025 года суд рассмотрел это ходатайство, поданное старшим следователем Главного следственного управления Следственного комитета России. Следователь указал, что в этом уголовном деле также фигурирует дело в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова и других лиц, которые также подозреваются в растрате бюджетных средств.
В обоснование ходатайства следователь отметил, что Л. Б. Заморочко обвиняется в тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Есть опасения, что она может скрыться от следствия. Следствие просило суд заключить ее под стражу на срок 1 месяц и 23 дня, то есть до 13 октября 2025 года.
Представитель прокуратуры согласился с ходатайством следователя и попросил суд его удовлетворить.
Суд, выслушав все стороны и изучив материалы дела, пришел к выводу, что нет достаточных оснований для избрания иной меры пресечения, кроме заключения под стражу. Однако, учитывая характер преступления и личные данные Заморочко, суд решил назначить ей домашний арест сроком на 1 месяц и 21 день, до 12 октября 2025 года.
Во время домашнего ареста на Заморочко будут действовать определенные запреты, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что следователи привлекли к ответственности вместе с бывшим министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко 14 человек в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения. Ущерб по делу о коррупции может превысить 1 млрд рублей, а также может возрасти количество фигурантов.