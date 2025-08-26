Масло во фритюрнице вспыхнуло в кафе Хабаровска

В Хабаровске в двухэтажном торговом центре на улице Тихоокеанской загорелось масло во фритюрнице одного из кафе. Возгорание на площади 0,5 квадратного метра было устранено персоналом до прибытия пожарных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Специалисты МЧС проверили помещения на наличие скрытых очагов тления. Пострадавших нет, причины устанавливаются.
В Комсомольске-на-Амуре на улице Байкальской произошло загорание автомобиля из-за короткого замыкания электропроводки. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, пострадавших нет.
За минувшие сутки на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 10 техногенных возгораний, два из которых произошли в жилом секторе.
На воде происшествий не зарегистрировано.