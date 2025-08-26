Масло во фритюрнице вспыхнуло в кафе Хабаровска

В Хабаровске в двухэтажном торговом центре на улице Тихоокеанской загорелось масло во фритюрнице одного из кафе. Возгорание на площади 0,5 квадратного метра было устранено персоналом до прибытия пожарных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".