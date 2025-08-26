Вечером 25 августа, с 20.00 до 24.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 37 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.
В частности, девять вражеских БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской и шесть — над территорией Белгородской областей. По четыре беспилотника противника сбиты над Курской областью и акваторией Черного моря.
Еще три дрона Вооруженных сил Украины российские войска уничтожены над Орловской областью, два — над Тульской областью и один беспилотник ликвидирован над Калужской областью.
Сутками ранее, за ночь 25 августа, силы противовоздушной обороны ликвидировали на российскими регионами 21 украинский беспилотник самолетного типа. Большая часть дронов противника военными была ликвидирована в Смоленской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) сбрасывают зажигательные боеприпасы с дронов на леса и сельхозугодия в Херсонской области, чтобы запугать простых мирных жителей, а также навредить им.
В Горловке 24 августа из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в поселка станция Никитовка пострадала мирная жительница. В целом, согласно данным Управления по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики, украинские боевики 24 августа 25 раз обстреляли территорию ДНР на Горловском направлении.
Также на днях противник предпринял очередную безуспешную попытку атаковать Курскую АЭС. Позже эксперт Борис Марцинкевич отметил, что в результате попытки атаки дронами ВСУ Курскую АЭС, один реактор пришлось разгрузить на 50%. Ситуация эта не то чтобы штатная, но она точно предусмотрена самой конструкцией. Там установлены две турбины по 500 мегаватт.
В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что что никаких существенных разрушений в результате падения сбитого беспилотника ВСУ на Курскую АЭС не было. Все, что сейчас происходит, по словам Хинштейна, — это агония врага.