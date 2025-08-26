Генпрокуратура РФ требует признать экстремистами совладельца «Зимней вишни»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.