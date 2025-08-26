Генпрокуратура РФ требует признать экстремистами совладельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Как сообщили в ведостве, заявление зарегистрировано и принято к производству. Основанием для разбирательства стали положения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Денис Штенгелов ранее являлся одним из собственников комплекса, а после переехал в Австралию, где основал компанию «КВД Групп», передает ТАСС.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.