Под Челябинском обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых

Под Челябинском обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все происходит в поселке Бутаки (Сосновский район).

На место после получения информации выехали сотрудники УЭБиПК регионального Главка МВД и Госавтоинспекции, представители Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

«В ходе проверочных мероприятий подтверждены факты горной выработки и нарушения природоохранного законодательства. Правонарушение зарегистрировано в дежурной части ОМВД по Сосновскому району», — прокомментировали в ГУ МВД.

В настоящее время проводятся специальные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнили в полиции.