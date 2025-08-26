Под Челябинском обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых

Все происходит в поселке Бутаки (Сосновский район).
На место после получения информации выехали сотрудники УЭБиПК регионального Главка МВД и Госавтоинспекции, представители Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов.
«В ходе проверочных мероприятий подтверждены факты горной выработки и нарушения природоохранного законодательства. Правонарушение зарегистрировано в дежурной части ОМВД по Сосновскому району», — прокомментировали в ГУ МВД.
В настоящее время проводятся специальные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнили в полиции.