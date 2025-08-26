Сдавшихся в плен в Курской области боевиков ВСУ передали следователям

По информации правоохранителей, задержанные пересекли государственную границу России в разные периоды времени и вторглись на территорию Курской области. В настоящее время все восемь военнопленных дают подробные показания следователям о совершенных ими противоправных деяниях. Как уточнили в ведомстве, речь идет о преступлениях, направленных против гражданского населения, проживающего в приграничном регионе.