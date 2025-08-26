Сдавшихся в плен в Курской области боевиков ВСУ передали следователям

Задержанные дают показания о преступлениях против мирных жителей.
Восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен на территории Курской области в течение последнего месяца, переданы военным следователям для проведения допросов. В действиях задержанных обнаружены признаки преступлений против мирного населения, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения», — передает слова источника ТАСС.
По информации правоохранителей, задержанные пересекли государственную границу России в разные периоды времени и вторглись на территорию Курской области. В настоящее время все восемь военнопленных дают подробные показания следователям о совершенных ими противоправных деяниях. Как уточнили в ведомстве, речь идет о преступлениях, направленных против гражданского населения, проживающего в приграничном регионе.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, как Россия ведет «мучительный торг», чтобы вернуть жителей Курской области из плена. По последним данным, на Украине продолжают удерживать еще более 20 курян.