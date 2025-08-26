Актер Колокольников попал под украинские санкции

Украинские власти признали Колокольникова угрозой для страны.
Российский актер Юрий Колокольников внесен Украиной в официальный перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Об этом стало известно из документа украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.
«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Колокольников Юрий Андреевич», — говорится в документе на сайте министерства. Отмечается, что основанием для такого решения, как указано в опубликованном приказе, послужило его участие в проектах, финансируемых из государственного бюджета России.
Сообщается, что данный реестр был создан украинским ведомством еще в 2015 году и с тех пор в него было включено более двух сотен деятелей культуры. В списке, который постоянно пополняется, значатся артисты, «публично поддерживающие официальную политику РФ». Колокольников, известен по голливудским блокбастерам, таким как «Довод» Кристофера Нолана и сериал «Игра престолов».