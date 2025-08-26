Актер Колокольников попал под украинские санкции

Сообщается, что данный реестр был создан украинским ведомством еще в 2015 году и с тех пор в него было включено более двух сотен деятелей культуры. В списке, который постоянно пополняется, значатся артисты, «публично поддерживающие официальную политику РФ». Колокольников, известен по голливудским блокбастерам, таким как «Довод» Кристофера Нолана и сериал «Игра престолов».