Врач-извращенец установил камеры в женских туалетах больниц и снял 460 женщин

Первое задержание Райана Чо произошло 10 июля 2025 года после того, как сотрудники больницы Остина случайно заметили на его телефоне видеозапись, сделанную в туалете. При обыске на устройстве нашли трехчасовой ролик: на кадрах видно, как Чо устанавливает камеру, а затем пять женщин пользуются помещением, не подозревая о съемке. Уже 25 июля врачу предъявили новые обвинения, а позже следователи обнаружили на его ноутбуке более 4,5 тысячи фото и видеозаписей интимного характера.