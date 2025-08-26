Врач-извращенец установил камеры в женских туалетах больниц и снял 460 женщин

В Австралии продолжается судебный процесс над хирургом из Мельбурна, который на протяжении четырех лет устанавливал скрытые камеры в женских туалетах нескольких больниц и тайно снимал на видео своих коллег. По данным News.com.au, жертвами оказались около 460 женщин.
Первое задержание Райана Чо произошло 10 июля 2025 года после того, как сотрудники больницы Остина случайно заметили на его телефоне видеозапись, сделанную в туалете. При обыске на устройстве нашли трехчасовой ролик: на кадрах видно, как Чо устанавливает камеру, а затем пять женщин пользуются помещением, не подозревая о съемке. Уже 25 июля врачу предъявили новые обвинения, а позже следователи обнаружили на его ноутбуке более 4,5 тысячи фото и видеозаписей интимного характера.
Материалы были аккуратно рассортированы и подписаны самим Чо. Следствие установило, что съемка велась с 2021 по 2025 год в трех больницах Мельбурна. В папках содержались упоминания как минимум 460 женщин, фигурирующих в описаниях файлов.
Дополнительно на ноутбуке находилось еще более 5,2 тысячи файлов в папке «Другое», снятых уже в жилом помещении. При этом доказательств распространения этих материалов не выявлено. 20 августа врачу предъявили еще 127 обвинений в преследовании с использованием средств скрытого наблюдения.
Несмотря на серьезность обвинений, суд отказался помещать Чо под стражу, решив, что он не представляет непосредственной угрозы для общества. До следующего заседания, назначенного на ноябрь, мужчина останется дома под надзором. Ему запрещено выходить на улицу в вечернее время и пользоваться любыми устройствами для записи.
