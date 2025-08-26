В Волгоградской области отражают атаку ВСУ

Пострадавших среди населения нет, заявил Бочаров.
На территории Волгоградской области силы ПВО отражают налет беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Бочаров.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации области. По предварительным данным, в результате падения обломков одного из дронов была повреждена хозяйственная постройка на территории садового некоммерческого товарищества, расположенного в южной части Волгограда. Как отметил глава региона, в результате инцидента пострадавших среди местного населения нет.
Ранее об опасности атаки БПЛА также оповестил глава Ленобласти Александр Дрозденко. В местном аэропорту Пулково были введены ограничения.