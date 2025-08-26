Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае мужчину осудили за стрельбу в подростков

50-летний местный житель выстрелил в воздух из пистолета холостыми патронами после словесного конфликта.

В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре городской суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина возвращался с работы и на тротуаре стал выражать претензии группе подростков, играющих в снежки. Он использовал нецензурную лексику и, доставая пистолет для стрельбы холостыми светозвуковыми патронами, произвёл один выстрел.

О происшествии несовершеннолетние сообщили в полицию.

С учётом смягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.