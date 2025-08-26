В Хабаровском крае мужчину осудили за стрельбу в подростков

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина возвращался с работы и на тротуаре стал выражать претензии группе подростков, играющих в снежки. Он использовал нецензурную лексику и, доставая пистолет для стрельбы холостыми светозвуковыми патронами, произвёл один выстрел.