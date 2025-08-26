Россиянка сказала, как спаслась при заплыве в Босфоре, где пропал пловец

«Я участвовала в заплыве в 2023 году. Примерно на середине дистанции есть мост через Босфор, с ним связана традиция — те, кто плывет в первый раз, должны перевернуться на спину и проплыть под этим мостом, смотря на него снизу вверх. Я так сделала, но было яркое бликующее солнце, и у меня начала кружиться голова, в глазах появились блики. Я очень испугалась, что сейчас утону, стала смотреть по сторонам и не увидела ни одной лодки. Там большая дистанция — 6,5 км, и лодки периодически курсируют, но есть проплешины», — отметила она.