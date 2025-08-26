Ричмонд
Россиянка сказала, как спаслась при заплыве в Босфоре, где пропал пловец

24 августа во время заплыва через Босфор пропал 29-летний Николай Свечников.

Источник: Аргументы и факты

Россиянка Олеся Серегина два года назад участвовала в заплыве через Босфор, где накануне пропал пловец, и едва не утонула. В разговоре с aif.ru она рассказала, что почувствовала себя плохо в тот момент дистанции, когда рядом никого не было.

Напомним, 29-летний Николай Свечников приехал в Турцию 23 августа. Накануне утром он стартовал вместе с тысячами других пловцов, однако до финиша так и не добрался. Организаторы заметили пропажу россиянина лишь спустя восемь часов.

«Я участвовала в заплыве в 2023 году. Примерно на середине дистанции есть мост через Босфор, с ним связана традиция — те, кто плывет в первый раз, должны перевернуться на спину и проплыть под этим мостом, смотря на него снизу вверх. Я так сделала, но было яркое бликующее солнце, и у меня начала кружиться голова, в глазах появились блики. Я очень испугалась, что сейчас утону, стала смотреть по сторонам и не увидела ни одной лодки. Там большая дистанция — 6,5 км, и лодки периодически курсируют, но есть проплешины», — отметила она.

По словам Серегиной, в этот момент рядом с ней не было никого — все спортсмены рассредоточились по Босфору. Но она смогла взять себя в руки и доплыла до финиша.

Ранее участники заплыва в Стамбуле, где пропал пловец, рассказали, что не видели спасателей.