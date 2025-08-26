В красноярском автобусе пенсионерка сломала палец подростку, не уступившему ей место

Конфликт между пассажирами в автобусе № 85 закончился переломом пальца у 13-летнего подростка. Пенсионерка, потребовавшая уступить ей место, применила к школьнику физическую силу после того, как он проигнорировал её требование. Об этом рассказали в издании ТВК.
По словам матери пострадавшего, инцидент произошел 21 августа. Пожилая женщина в грубой форме потребовала освободить место, а когда подросток не отреагировал, начала хватать его за одежду, оставила царапины на руке до крови, а затем сломала палец при попытке отобрать телефон.
Другие пассажиры и кондуктор вмешались в конфликт и отвели пенсионерку на другое место. Однако спустя час подростку потребовалась медицинская помощь — в травмпункте зафиксировали перелом фаланги пальца и множественные ссадины.
Пресс-служба краевого управления МВД подтвердила, что сообщение о происшествии поступило в полицию. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновной к ответственности.