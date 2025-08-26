В красноярском автобусе пенсионерка сломала палец подростку, не уступившему ей место

Конфликт между пассажирами в автобусе № 85 закончился переломом пальца у 13-летнего подростка. Пенсионерка, потребовавшая уступить ей место, применила к школьнику физическую силу после того, как он проигнорировал её требование. Об этом рассказали в издании ТВК.