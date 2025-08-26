Ричмонд
Обломки беспилотника ВСУ повредили хозпостройку в Волгограде

В Волгограде обломки вражеского беспилотного летательного аппарата повредили хозяйственную постройку в садоводческом некоммерческом товариществе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

Он отметил, что в Волгоградской области расчёты ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников ВСУ. По предварительным данным, падение обломков дрона не привело к жертвам. Власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково. На территории Ленобласти действует угроза атаки БПЛА.

