Обломки беспилотника ВСУ повредили хозпостройку в Волгограде

Он отметил, что в Волгоградской области расчёты ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников ВСУ. По предварительным данным, падение обломков дрона не привело к жертвам. Власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково. На территории Ленобласти действует угроза атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше