Утонул или сбежал: как исчез россиянин Свечников при заплыве через Босфор

«Мне есть с чем сравнить уровень организации мероприятия, в том числе безопасности. Заплыв через Босфор в этом году был организован стандартно. Не было факторов, которые говорили бы об особой опасности заплыва в этом году. Вода была нормальной температуры и прозрачной. Не было большой скученности пловцов», — сказал российский триатлет, участник IRonMan Антон Пронин.