Утонул или сбежал: как исчез россиянин Свечников при заплыве через Босфор

29-летний российский пловец Николай Свечников утром в воскресенье спрыгнул с корабля в Босфор в рамках межконтинентального заплыва, но так и не добрался до финиша.
Родные и знакомые Свечникова, а также участники заплыва в беседе с aif.ru рассказали, чем опасен марафон и куда мог пропасть пловец.
Пропал через 500 метров.
Готовившийся весь последний год к заплыву через Босфор 29-летний Свечников прилетел в Турцию 23 августа. В тот же день для участников марафона провели инструктаж, рассказали, на что ориентироваться при прохождении дистанции в 6,5 км.
Утром следующего дня мужчина стартовал вместе с тысячами других участников, но до финиша так и не добрался. Организаторы обратили внимание на его пропажу лишь вечером — спустя восемь часов после окончания соревнований.
За плечами у спортсмена 20 лет занятий плаванием, 12 из которых он работал тренером, однако во время заплыва, по словам его друзей, Свечников пропал из вида уже через 500−600 метров.
На следующий день после пропажи в Стамбул вылетела супруга Николая — Антонина. Поиски продолжаются.
«Ничего не известно. Кто знает, что могло произойти…», — прокомментировал aif.ru ситуацию его младший брат Кирилл.
Родственники пловца в смятении — не понимают, что могло пойти не так после года упорных тренировок.
Ливень и отсутствие спасателей.
Среди более чем 2800 участников из 80 стран мира в заплыве участвовали около 450 россиян. В разговоре с aif.ru они рассказали, что марафон был организован хорошо, в том числе с точки зрения безопасности. Однако не на всех участках дистанции были спасатели.
«Мне есть с чем сравнить уровень организации мероприятия, в том числе безопасности. Заплыв через Босфор в этом году был организован стандартно. Не было факторов, которые говорили бы об особой опасности заплыва в этом году. Вода была нормальной температуры и прозрачной. Не было большой скученности пловцов», — сказал российский триатлет, участник IRonMan Антон Пронин.
По его словам, на протяжении всей дистанции не было опасных мест, которые могли бы «затянуть» пловца.
Однако еще один участник из России Дмитрий Хадиков рассказал, что незадолго до начала соревнования начался сильный ливень, он быстро закончился, но погода в начале старта была еще пасмурной.
Он также отметил, что не всегда во время прохождения дистанции ему на глаза попадались спасатели.
«В целом было достаточно безопасно. Вероятно, Свечников пропал, потому что не было достаточного количества лодок на самой дистанции. Я не видел спасателей, когда плыл, особенно в первой половине заплыва. Еще и пасмурно сначала было — видимость хуже», — добавил он.
К концу дистанции, однако, уже было солнечно.
Участники заплыва добавили, что в Босфоре есть разные течения, которые иногда даже помогают быстрее двигаться к финишу, если правильно в них попасть.
Рядом никого не было, когда начала тонуть.
Несчастный случай на том же заплыве, но в 2023 году, едва не произошел с россиянкой Олесей Серегиной. Она рассказала, что у тех, кто плывет впервые, есть традиция — нужно перевернуться на спину под мостом через Босфор и плыть, смотря на него снизу вверх.
Девушка так и сделала два года назад, однако ее ослепило солнце и закружилась голова.
«У меня начала кружиться голова, в глазах появились блики. Я очень испугалась, что сейчас утону, стала смотреть по сторонам и не увидела ни одной лодки. Там большая дистанция — 6,5 км, и лодки периодически курсируют, но есть проплешины», — рассказала она.
По словам Серегиной, в этот момент рядом с ней не было никого — все спортсмены рассредоточились по Босфору. Но она смогла взять себя в руки и доплыла до финиша.
Спортсменка рассказала, что самую большую опасность при заплыве через Босфор представляют течения и скученночть людей на старте.
«Там есть течения, которые несут участников в нужном направлении, но в какие-то моменты эти же течения нужно побороть. На протяжении всей дистанции нужно именно попадать в течения, потому что по бокам они направлены в одну сторону, а в центре — в другую», — отметила она.
Серегина рассказала, что во время старта, когда участники прыгают с корабля в воду и начинают заплыв, можно получить случайный удар от другого пловца.
«На старте все прыгают друг другу на головы. Мне несколько раз прилетало по голове руками от других спортсменов. Еще бывало такое, что плывет впереди человек и резко переходит на брас — могут так с ноги еще дать по голове», — добавила она.
Свечников сбежал?
После первых сообщений об исчезновении спортсмена начали появляться различные версии, что с ним могло произойти. Друзья и участники заплыва сошлись во мнении, что пловцу, вероятно, стало плохо.
«Не делаю догадок, но варианты, что произошло при заплыве, стандартные. Ему могло стать плохо», — рассказал друг пловца и тренер по плаванию Георгий.
Участник заплыва Антон Пронин также считает, что никаких внешних причин для пропажи спортсмена не было.
Однако среди пользователей Сети быстро появилась еще одна версия — они предположили, что Свечников таким образом решил сбежать, вероятно, от проблем, с которыми столкнулся еще в Москве.
Ни доказать, ни опровергнуть эту версию пока нельзя, однако известно, что все вещи, которые спортсмен оставил перед стартом, так и остались на своем месте. Среди них и телефон, который нельзя проносить на заплыв, даже в защитном оборудовании.
Генконсульство РФ в Стамбуле направило официальный запрос в компетентные органы по ситуации с пропажей спортсмена и находится в контакте с турецкими властями.
Ранее стало известно, что операция по спасению альпинистки Наговициной на пике Победы прекращена.