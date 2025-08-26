Гора мертвых альпинистов: Наговицыну решили больше не спасать

Практически две недели длилась операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии на высоте около 7100 метров. Женщина со сломанной ногой ждала помощи, но спасатели, предприняв не одну попытку, не смогли до нее добраться. Решение о завершении операции приняли 25 августа.
С высоты, где застряла Наговицина, никогда никого не снимали.
С высоты примерно 7 000 метров еще никого не спускали, это связано с высокими рисками для спасателей и финансовыми затратами, рассказала aif.ru Елена Калашникова, директор компании, которая организовала восхождение.
«Чтобы снять тело, необходима подготовленная команда высококлассных альпинистов, то есть это очень большие финансовые затраты. Кроме того, существует очень большой риск по самой эвакуации, которая грозит новыми жертвами», — объяснила она.
В связи с этим тело Наговициной оставят в горах. В то же время тело итальянского альпиниста Луки Синигильи, погибшего на пике Победы при попытке спасти россиянку, могут снять в 2026 году. Это связано с тем, что сезон восхождений на пик Победы уже завершен.
«Альпинист Лука находится ниже, в более доступном месте. Опыт спуска людей с этой высоты есть. Но здесь уже зависит от семьи. Если они готовы оплатить эту экспедицию, то, может быть, в следующем году его тело эвакуируют. Но это возможно, если его найдут», — сказала она.
Счет шел не на часы, а на минуты.
Для спасения Наговициной 25 августа планировали задействовать еврокоптер, способный подниматься на высоту, где застряла альпинистка. Однако из-за того, что у спасателей в Киргизии не было пилотов, имевших разрешение для полета на такую высоту, пришлось вызывать специалистов из Италии.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев объяснил, что еврокоптер могли бы использовать только спустя две недели из-за бюрократических тонкостей.
«Представляете, в вашу страну влетает иностранная техника, иностранные спасатели, и занимаются спасательными операциями на территории вашей страны. Насколько я понимаю, это большая административная проблема. Чтобы ее решить, нужно достаточно много задействовать международных связей», — сказал он.
Однако задействовать еврокоптер не удалось из-за неблагоприятных погодных условий.
«С каждой минутой шансов было все меньше, у человека достаточно ограниченный ресурс, а тем более на такой высоте и с такими травмами», — добавил Киселев.
Насколько опытной альпиниской была Наталья Наговицина.
Наталья Игоревна Наговицына родилась 20 августа 1977 (или 1978 года) в Пермской области, позже переехала в Москву. Работала в системе автоматизированного голосования (ГАС «Выборы») при Центризбиркоме России.
Альпинисткой стала в 2016 году. Она приняла участие более чем в 30 восхождениях. Трижды была руководителем экспедиций: в 2020 году — на Восточную вершину Эльбруса, в 2023-м — на гору Замок в Алайском хребте, и в 2024-м — на Хан-Тенгри.
В 2020 году впервые покорила пик Победы (7439 м), печально знаменитый как одна из самых сложных вершин СНГ.
Кто должен возместить страховку за операцию спасения Наговициной.
Базовая страховка, которую Наговицына приобрела перед восхождением, покрывает лишь 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей), а расходы на спасательную операцию уже составляют около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 млн рублей).
Наговицына оформляла лишь базовую страховку на 35 тысяч долларов (2 808 000 рублей), оставшуюся часть в случае гибели Наговицыной должен будет покрыть её сын.
Блогер Виктория Боня заявила, что готова перечислить $10 тысяч (свыше 800 тысяч рублей) сыну Наговициной на снятие тела.
«Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам $10 000 от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы», — написала она в соцсетях.
Наговицина повторила судьбу супруга, погибшего в горах в 2021 году.
Муж Наговициной Сергей погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году, напомнила Калашникова.
Сергея парализовало на высоте 6900 метров, а Наталья отказалась оставить его. Женщина до последнего была рядом, держала мужа за руку и сообщала по рации о его состоянии. Однако Сергей умер. Только после этого Наталья согласилась спуститься.
Спустя четыре года Наговицина повторила судьбу своего супруга. 20 августа альпинистке исполнилось 48 лет. Облеты дронов подтвердили, что в тот день она была жива. У Натальи остался взрослый сын.
На пике Победы, по данным СМИ, лежит порядка ста трупов. За всю историю на пик Победы поднималось всего 500−600 человек, из них погибал каждый четвертый.