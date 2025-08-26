Ричмонд
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

Один из сбитых аппаратов упал в садовом товариществе на юге Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, расчёты ПВО Министерства обороны России ведут работу по перехвату дронов, атакующих территорию области. Один из сбитых аппаратов упал в садовом товариществе на юге Волгограда.

Обломки беспилотника повредили хозяйственную постройку, однако, как уточнил глава региона, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее российские военные обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников в небе над Смоленской областью.

