В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
По его словам, расчёты ПВО Министерства обороны России ведут работу по перехвату дронов, атакующих территорию области. Один из сбитых аппаратов упал в садовом товариществе на юге Волгограда.
Обломки беспилотника повредили хозяйственную постройку, однако, как уточнил глава региона, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее российские военные обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников в небе над Смоленской областью.
