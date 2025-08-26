Запустивший фейерверк в толпу красноярец извинился перед гостями праздника

Полиция установила личность мужчины, запустившего фейерверк во время праздника в красноярском парке «Солнечная поляна». Салют попал в толпу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа. Во время праздника неизвестный запустил пиротехнику в непосредственной близости от скопления людей. Искры от фейерверка попали в 32-летнюю женщину. Она получила сильный ожог. Дежурившая на месте бригада скорой помощи оказала ей необходимую помощь. Также другие гости события пожаловались на проблемы со слухом после произошедшего.
Сотрудники полиции установили, что виновником стал 48-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел для разбирательства. Он объяснил, что хотел сделать сюрприз для организаторов и гостей праздника, для чего самостоятельно купил и запустил пиротехнику.
«Так как установил неграмотно, вышло не очень удачно. В содеянном раскаиваюсь. Извините еще раз», — сказал мужчина на видео.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится проверка в отношении организаторов мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.