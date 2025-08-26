Запустивший фейерверк в толпу красноярец извинился перед гостями праздника

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа. Во время праздника неизвестный запустил пиротехнику в непосредственной близости от скопления людей. Искры от фейерверка попали в 32-летнюю женщину. Она получила сильный ожог. Дежурившая на месте бригада скорой помощи оказала ей необходимую помощь. Также другие гости события пожаловались на проблемы со слухом после произошедшего.