Власти Рязанской области раскрыли новые детали ЧП на заводе в Шиловском районе

Кроме того, Малков заверил, что все пострадавшие взрыва получат необходимую моральную компенсацию. По его словам, выплаты составят от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а семьи погибших получат свыше 5 миллионов рублей от предприятия и Социального фонда Российской Федерации.