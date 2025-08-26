Власти Рязанской области раскрыли новые детали ЧП на заводе в Шиловском районе

Число погибших в результате происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.
По его словам, на сегодняшний день в больницах Рязани и Москвы остаются 37 пострадавших, еще 120 человек проходят амбулаторное лечение. Малков добавил, что подтверждена гибель 28 человек, продолжается процедура опознания тел и проведение экспертиз.
Кроме того, Малков заверил, что все пострадавшие взрыва получат необходимую моральную компенсацию. По его словам, выплаты составят от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а семьи погибших получат свыше 5 миллионов рублей от предприятия и Социального фонда Российской Федерации.
При этом, по состоянию 21 августа сообщалось о 26 погибших. Различные травмы получили 153 человека, 33 из них находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Рязани (17 пациентов) и Москвы (16 пациентов).
Утром 17 августа у Дома культуры в поселке Лесной Шиловского района появился стихийный мемориал в память о погибших на заводе «Эластик» (ООО «Гефест-М»). Практически сразу после чрезвычайного происшествия жители поселка понесли цветы в память о погибших на предприятии.
15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание с последующим взрывом. На предприятии взорвался порох, а потом на территории цеха начался пожар.
Изначально сообщалось о пяти погибших и более 100 пострадавших. Некоторые, отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, получили ранения от осколков стекла.
Только 20 августа рязанские власти сообщили, что в поселке Лесной Шиловской района завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП. Отмечалось, что разобраны завалы, обследованы все помещения и территория предприятия, в том числе кинологическими расчетами. На месте работали 361 человек и 85 единиц техники.
Напомним, до сих пор на предприятии работают следователи. Губернатор уже рекомендовал усилить контроль за соблюдением техники безопасности на всех предприятиях региона.