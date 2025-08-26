В Ленобласти сбито четыре БПЛА

Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть.
В небе над Кингисеппским районом Ленинградской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
«4 БПЛА уничтожено», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Кингисеппском районе. В результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения, а также не зафиксировано пострадавших среди гражданского населения.
Ранее Дрозденко было сделано заявление о введении режима повышенной опасности в связи с обнаружением БПЛА в воздушном пространстве области. Также было объявлено о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета.