В Ленобласти сбито четыре БПЛА

В небе над Кингисеппским районом Ленинградской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть.

В небе над Кингисеппским районом Ленинградской области силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«4 БПЛА уничтожено», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Кингисеппском районе. В результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения, а также не зафиксировано пострадавших среди гражданского населения.

Ранее Дрозденко было сделано заявление о введении режима повышенной опасности в связи с обнаружением БПЛА в воздушном пространстве области. Также было объявлено о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета.

