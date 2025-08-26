Разлив нефтепродуктов обнаружили вблизи детского лагеря в Хабаровском крае

По обращению руководителя детского оздоровительного лагеря, Комсомольская-на-Амуре природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства в районе расположения лагеря. В ходе проверки было выявлено, что рядом с лагерем «Буревестник», на краю лесной зоны вдоль дороги, неустановленными лицами был произведен разлив нефтесодержащих веществ, охвативший территорию в 81 квадратный метр.