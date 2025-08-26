Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разлив нефтепродуктов обнаружили вблизи детского лагеря в Хабаровском крае

Ущерб, нанесенный землям лесного фонда, превысил 1,2 млн рублей.

Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и вынес решение о возложении обязанности по ликвидации нефтезагрязнения в лесном фонде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По обращению руководителя детского оздоровительного лагеря, Комсомольская-на-Амуре природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства в районе расположения лагеря. В ходе проверки было выявлено, что рядом с лагерем «Буревестник», на краю лесной зоны вдоль дороги, неустановленными лицами был произведен разлив нефтесодержащих веществ, охвативший территорию в 81 квадратный метр.

Загрязнение земель лесного фонда оценивается в сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края не осуществило необходимые работы по восстановлению загрязненного участка в течение положенных по закону семи месяцев.

В связи с продолжительным бездействием ответственного ведомства, природоохранный прокурор направил иск в Комсомольский районный суд Хабаровского края с требованием обязать министерство провести рекультивацию поврежденных лесных угодий.

Суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры.

Прокурорский надзор за исполнением судебного решения будет осуществляться природоохранной прокуратурой.