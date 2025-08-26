Разлив нефтепродуктов обнаружили вблизи детского лагеря в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и вынес решение о возложении обязанности по ликвидации нефтезагрязнения в лесном фонде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
По обращению руководителя детского оздоровительного лагеря, Комсомольская-на-Амуре природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства в районе расположения лагеря. В ходе проверки было выявлено, что рядом с лагерем «Буревестник», на краю лесной зоны вдоль дороги, неустановленными лицами был произведен разлив нефтесодержащих веществ, охвативший территорию в 81 квадратный метр.
Загрязнение земель лесного фонда оценивается в сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края не осуществило необходимые работы по восстановлению загрязненного участка в течение положенных по закону семи месяцев.
В связи с продолжительным бездействием ответственного ведомства, природоохранный прокурор направил иск в Комсомольский районный суд Хабаровского края с требованием обязать министерство провести рекультивацию поврежденных лесных угодий.
Суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры.
Прокурорский надзор за исполнением судебного решения будет осуществляться природоохранной прокуратурой.