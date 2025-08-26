Блогер из Англии стал жертвой мошенников в Иркутске

Блогер из Англии Уилл Эггертон приехал в Иркутск и столкнулся с мошенничеством. Как рассказал путешественник в своих социальных сетях, он заказал такси через онлайн-сервис, но поездка отменилась и машина не приехала. «Водитель» отправил Уиллу форму, чтобы оформить возврат денежных средств.
— Но денег я так и не получил. Лже-водитель списал с моей карты 53 тысячи рублей двумя платежами, — поделился блогер-путешественник.
Сотрудница банка подсказала Уиллу, что ему нужно обратиться в полицию и написать заявление о случившемся. Однако надежды, что украденные деньги вернут — у блогера не осталось.
