Блогер из Англии стал жертвой мошенников в Иркутске

Аферист похитил с карты путешественника 53 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Блогер из Англии Уилл Эггертон приехал в Иркутск и столкнулся с мошенничеством. Как рассказал путешественник в своих социальных сетях, он заказал такси через онлайн-сервис, но поездка отменилась и машина не приехала. «Водитель» отправил Уиллу форму, чтобы оформить возврат денежных средств.

— Но денег я так и не получил. Лже-водитель списал с моей карты 53 тысячи рублей двумя платежами, — поделился блогер-путешественник.

Сотрудница банка подсказала Уиллу, что ему нужно обратиться в полицию и написать заявление о случившемся. Однако надежды, что украденные деньги вернут — у блогера не осталось.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 88-летний пенсионер из Бурятии перевел аферистам 405 тысяч рублей.