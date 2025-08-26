Дети из Башкирии попали в больницу в Дагестане с отравлением

Все госпитализированные являются представителями детской спортивной команды по плаванию из Башкирии. Об этом сообщили в телеграм-канале Дербентского района Дагестана.
В администрации района рассказали, что 23 августа турфирма организовала для 35 человек из этой группы экскурсию в Карадахскую теснину. По пути в турбазу, по заявлениям родителей, они решили пообедать на территории Гунибского района. В турбазу группа вернулась поздно, где для них организовали поздний ужин.
Спустя сутки, как отмечается, начались первые симптомы: рвота и высокая температура. Взрослые пытались оказать первую медицинскую помощь: давали детям теплую воду с марганцем. Однако к обеду 25 августа состояние пострадавших ухудшилось, и они обратились в службу 112.
Ранее в МЧС по Дагестану сообщили, что пищевое отравление, предположительно, произошло на базе отдыха «Рубас».
«В турбазе ООО “Рубас1”, расположенной в Дербентском районе рядом с парком “Патриот”, отдыхала спортивная детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии из 39 человек, среди них тренер и шесть родителей… На данный момент 17 детей и двое взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Дербентской центральной городской больницы… Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.