Дети из Башкирии попали в больницу в Дагестане с отравлением

Всего в больницу попали 17 детей и двое взрослых, их госпитализировали в инфекционное отделение Дербентской ЦГБ.

Источник: телеграм, Дербентской район РД

Все госпитализированные являются представителями детской спортивной команды по плаванию из Башкирии. Об этом сообщили в телеграм-канале Дербентского района Дагестана.

В администрации района рассказали, что 23 августа турфирма организовала для 35 человек из этой группы экскурсию в Карадахскую теснину. По пути в турбазу, по заявлениям родителей, они решили пообедать на территории Гунибского района. В турбазу группа вернулась поздно, где для них организовали поздний ужин.

Спустя сутки, как отмечается, начались первые симптомы: рвота и высокая температура. Взрослые пытались оказать первую медицинскую помощь: давали детям теплую воду с марганцем. Однако к обеду 25 августа состояние пострадавших ухудшилось, и они обратились в службу 112.

Ранее в МЧС по Дагестану сообщили, что пищевое отравление, предположительно, произошло на базе отдыха «Рубас».

«В турбазе ООО “Рубас1”, расположенной в Дербентском районе рядом с парком “Патриот”, отдыхала спортивная детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии из 39 человек, среди них тренер и шесть родителей… На данный момент 17 детей и двое взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Дербентской центральной городской больницы… Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.