В Ростовской области отражена атака БПЛА

БПЛА сбиты над Ростовской областью.
Силами ПВО отражена атака беспилотников над несколькими районами Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском район», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Как подчеркнул глава региона, наиболее важным является то, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСилы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область.
По предварительным данным, в одном из населенных пунктов было зафиксировано повреждение оконных стекол, входных дверей и кровли в нескольких частных домовладениях, а также был поврежден личный автомобиль. Сообщается, что для оценки масштабов ущерба на место выехала муниципальная комиссия, а пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь.
Отдельно отмечается, что к утру была полностью ликвидировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия, которое возникло в ходе ночных событий. Губернатор выразил благодарность всем участникам оперативных работ по тушению пожара.