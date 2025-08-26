Ричмонд
В Ростовской области отражена атака БПЛА

Силами ПВО отражена атака беспилотников над несколькими районами Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском район», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Как подчеркнул глава региона, наиболее важным является то, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСилы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область.

По предварительным данным, в одном из населенных пунктов было зафиксировано повреждение оконных стекол, входных дверей и кровли в нескольких частных домовладениях, а также был поврежден личный автомобиль. Сообщается, что для оценки масштабов ущерба на место выехала муниципальная комиссия, а пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь.

Отдельно отмечается, что к утру была полностью ликвидировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия, которое возникло в ходе ночных событий. Губернатор выразил благодарность всем участникам оперативных работ по тушению пожара.

