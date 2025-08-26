Ричмонд
Стало известно, что у российских самолетов выявили опасные недостатки

У 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, выпущенных в 2016 году, обнаружены возможные конструктивные отклонения в области крепления фюзеляжа.

У 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, выпущенных в 2016 году, обнаружены возможные конструктивные отклонения в области крепления фюзеляжа. Об этом производитель сообщил Росавиации, после чего ведомство выпустило директиву о проведении внеплановой инспекции, пишет газета «Известия».

Проблема связана с соединением между кабиной пилотов и передним входом в самолет. В директиве отмечается, что при эксплуатации самолетов RRJ-95 выявлены отклонения конструкции по стыку стрингеров 42−44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации.

Росавиация предупредила, что в проблемной зоне возможно появление трещин, деформаций или складок. В случае обнаружения таких дефектов самолеты должны быть немедленно выведены из эксплуатации и направлены на ремонт.

Под действие предписания попали лайнеры с серийными номерами 95104−95117. Они эксплуатируются сразу несколькими российскими авиакомпаниями.

Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков в письме к авиакомпаниям подчеркнул необходимость обязательного проведения сервисных работ для исключения рисков в эксплуатации.

