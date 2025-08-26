В Ленинградской области сбили четыре БПЛА ВСУ

По его словам, в результате уничтожения вражеских дронов пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал, что утром 26 августа в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. На этом фоне в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково.
