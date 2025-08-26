Ричмонд
В Ленинградской области сбили четыре БПЛА ВСУ

Силами противовоздушной обороны в Кингисеппском районе Ленинградской области уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата вооружённых формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, в результате уничтожения вражеских дронов пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее Life.ru писал, что утром 26 августа в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. На этом фоне в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
