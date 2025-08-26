Ричмонд
Губернатор Бочаров сообщил об отражении массированной атаки дронов в Волгограде

Из-за атаки БПЛА ВСУ повреждена хозпостройка в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

По сообщению губернатора Андрея Бочарова, в Волгоградской области был отражен массированный налет беспилотников. В результате падения обломков одного из них в садовом некоммерческом товариществе на территории Волгограда повреждена хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет.

«Обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда», — передает Telegram-канал пресс-службы администрации Волгоградской области.

Кроме этого, в администрации подчеркнули, что пострадавших нет.

Напомним, что 23 августа губернатор Бочаров сообщил о том, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в Волгоградской области пострадали три человека, среди которых был ребенок. Также было уточнено, что падение обломков вызвало возгорание сухой травы вблизи хутора Крапцовский Кумылженского района.

Ранее KP.RU информировал, что более десятка поездов отстают от расписания после ночной атаки вражеских БПЛА на Волгоградскую область.

