Скандально известный бизнесмен Белюскин разбился на люксовой Aston Martin в Москве: причина ДТП

Скандально известный бизнесмен Сергей Белюскин погиб в дорожном происшествии на Живописном мосту в Москве. По предварительной информации, он потерял управление автомобилем Aston Martin и совершил столкновение с отбойником.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной потери контроля над машиной могло стать внезапное ухудшение самочувствия мужчины. По предварительным данным, у 57-летнего Белюскина произошел сердечный приступ. Прибывшие на место медики констатировали смерть предпринимателя.
Согласно данным из открытых источников, погибший являлся индивидуальным предпринимателем и возглавлял компанию «Скат».
По сведениям Telegram-канала Shot, автомобиль бизнесмена некоторое время двигался по дороге неуверенно и постоянно петлял перед тем, как врезаться в ограждение. Очевидцы происшествия сумели разблокировать дверь Aston Martin и пытались оказать Белюскину первую помощь, включая искусственное дыхание. Однако прибывшие врачи скорой помощи уже не смогли спасти мужчину, который скончался на месте до их приезда.
Сергей Белюскин был предпринимателем и занимался бизнесом в нефтяной сфере. Его имя оказывалось в центре внимания в связи с двумя резонансными инцидентами.
Один из случаев произошел в июле 2020 года, когда в отеле «Петр Первый» было обнаружено тело известной блогерши и психотерапевта Анны Амбарцумян. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами. При этом, как сообщалось, друзья погибшей не исключали и криминальную версию произошедшего. Незадолго до смерти Амбарцумян сообщила о замужестве с коммерсантом Белюскиным, который в тот период официально состоял в браке с другой женщиной. Его видели около отеля незадолго до того, как было обнаружено тело.
Также в СМИ вспомнили о другом эпизоде, связанном с бизнесменом. В 2011 году его обвиняли в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал Александр Мирошник, бывший супруг писательницы Марии Арбатовой. По данным Baza, инцидент произошел на 5-й Магистральной улице, где автомобиль Белюскина сбил Мирошника.
