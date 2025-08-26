Скандально известный бизнесмен Белюскин разбился на люксовой Aston Martin в Москве: причина ДТП

Один из случаев произошел в июле 2020 года, когда в отеле «Петр Первый» было обнаружено тело известной блогерши и психотерапевта Анны Амбарцумян. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами. При этом, как сообщалось, друзья погибшей не исключали и криминальную версию произошедшего. Незадолго до смерти Амбарцумян сообщила о замужестве с коммерсантом Белюскиным, который в тот период официально состоял в браке с другой женщиной. Его видели около отеля незадолго до того, как было обнаружено тело.