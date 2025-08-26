Ричмонд
В Шелеховском районе спасатели вернули домой заблудившихся юных грибников

11-летняя девочка со своим 8-летним братом пошлив лес искать урожай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе завершилась операция по спасению двух юных грибников. Накануне в окрестностях садоводства «Дачное» 11-летняя девочка и ее 8-летний брат пошли за грибами, но потеряли ориентир в лесу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России.

К счастью, родители вовремя забили тревогу. Спасатели из Иркутской области оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки нашли детей в лесу, недалеко от населенного пункта. Их передали родителям, здоровью юных грибников ничего не угрожает.