В Красноярске спасли упавшего с 70-метрового склона мужчину

В Красноярске 54-летний мужчина упал с крутого 70-метрового склона. Инцидент произошел на смотровой площадке в районе улицы Борисова. Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель».
По предварительным данным, мужчина потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения он получил травмы руки и головы. Очевидцы обратились за помощью в экстренную службу.
На место прибыли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения и специальных мягких носилок они аккуратно подняли пострадавшего по обрывистому склону. Наверху мужчину передали медикам.