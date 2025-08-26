Ричмонд
В Красноярске спасли упавшего с 70-метрового склона мужчину

Он потерял равновесие и сорвался вниз.

В Красноярске 54-летний мужчина упал с крутого 70-метрового склона. Инцидент произошел на смотровой площадке в районе улицы Борисова. Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель».

По предварительным данным, мужчина потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения он получил травмы руки и головы. Очевидцы обратились за помощью в экстренную службу.

На место прибыли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения и специальных мягких носилок они аккуратно подняли пострадавшего по обрывистому склону. Наверху мужчину передали медикам.