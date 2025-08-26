Москва
+11°
слабый ливневый дождь
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубанский функционер попал под арест по громкому делу

Арестован председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов дела.

Причиной ареста названо превышение полномочий, указано в материалах.

Арестован председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов дела.

«Председателя регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями, он арестован», — указано в материалах. Их приводит ТАСС.

В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.