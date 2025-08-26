Кубанский функционер попал под арест по громкому делу

Причиной ареста названо превышение полномочий, указано в материалах.
Арестован председатель регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов дела.
«Председателя регионального отделения ДОСААФ РФ Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями, он арестован», — указано в материалах. Их приводит ТАСС.
В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.