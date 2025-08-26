В Шелеховском районе два ребенка ушли за грибами и заблудились

В Шелеховском районе сотрудники областной поисково-спасательной службы помогли найти двоих детей — 11-летнюю девочку и её 8-летнего брата, которые заблудились в лесу недалеко от садоводства «Дачная». Они отправились за грибами и потерялись, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.