В Шелеховском районе два ребенка ушли за грибами и заблудились

Детей нашли областные спасатели недалеко от населенного пункта.

В Шелеховском районе сотрудники областной поисково-спасательной службы помогли найти двоих детей — 11-летнюю девочку и её 8-летнего брата, которые заблудились в лесу недалеко от садоводства «Дачная». Они отправились за грибами и потерялись, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

После получения сигнала о пропаже детей спасатели оперативно прибыли в район садоводства и начали поисковые работы. Специалисты в короткие сроки обнаружили ребят в лесу недалеко от населенного пункта и передали их родителям.

Ранее 21 августа, в районе деревни Куда Иркутского района заблудилась женщина. В полицию обратился супруг пропавшей и сообщил, что вместе с женой они остановились около родника, чтобы набрать воды. После чего пара решила пойти за грибами.

Супруги разошлись в разные стороны, и женщина потерялась. Мобильного телефона с собой у пропавшей не было. Правоохранители организовали поисково-спасательную группу. Участковые, сотрудники уголовного розыска, волонтёры и спасатели прочёсывали тайгу в поисках женщины. Поиски сибирячки завершились успешно.