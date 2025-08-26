Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5.
В понедельник Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага.
«Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.
