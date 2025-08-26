Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом, cообщают СМИ

Fox 5: Ветерана армии США задержали после поджога флага рядом с Белым домом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ветеран армии США был задержан после поджога американского флага рядом с Белым домом в знак протеста против одного из последних указов президента страны Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5.

В понедельник Трамп, вопреки решению верховного суда США о свободе политического выражения, подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага.

«Ветеран армии США был задержан перед Белым домом после того, как сжег флаг в знак протеста против одного из последних указов президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше