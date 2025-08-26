Российские силовики опровергли фейк о взятии ВСУ Бессаловки

В силовых структурах отметили, что данная дезинформация продолжает активно распространяться в сетях, несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений. Источники подчеркнули, что подобные фейковые сообщения являются частью информационной кампании Генштаба ВСУ, которая была запущена еще в августе на фоне значительных потерь украинской стороны.