В Забайкальском крае мужчине вынесли приговор за контрабанду золота и серебра

В Забайкальском крае вынесен приговор участнику организованной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов. Местный житель перевозил золото и серебро по стране с целью дальнейшего вывоза за границу. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, стоимость драгоценностей превысила 425 миллионов рублей.
— Забайкальский районный суд признал мужчину виновным в участии в преступном сообществе, контрабанде важных ресурсов и покушении на контрабанду, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Суд приговорил мужчину к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере миллиона рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения.