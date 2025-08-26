Ричмонд
Дрозденко: Больше 10 дронов ВСУ уничтожено над двумя регионами Ленобласти

ВСУ предприняли неудачную попытку атаку дронов на Ленобласть.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили больше 10 украинских беспилотников над Ленинградской областью утром 26 августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам руководителя, средства противовоздушной обороны работали в Кингисеппском и Лужском районами Ленинградской области.

О разрушениях, пострадавших или погибших в результате вражеского налета не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге Росавиация утром 26 августа ограничила прием и отправление самолетов.

25 августа за четыре часа дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.