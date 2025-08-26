Четверо россиян бесследно пропали в лесу на Сахалине

На Сахалине четыре человека отправились в лес для сбора дикоросов и не вернулись. Информация об их исчезновении была подтверждена представителями МЧС 26 августа 2025 года.
Спасательные подразделения совместно с сотрудниками других экстренных служб и волонтерами проводят поисковую операцию в районе горы Вайда. Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, люди ушли в лес 23 августа и с тех пор выйти на связь не могли.
Отмечается, что среди пропавших находится 15-летний подросток.
В поисковых работах задействовано более 20 человек и шесть единиц специализированной техники, включая беспилотные летательные аппараты. Поиски осложняются из-за сложных погодных условий и плотного тумана в районе проведения операции.
