Четверо россиян бесследно пропали в лесу на Сахалине

На Сахалине четыре человека отправились в лес для сбора дикоросов и не вернулись.

На Сахалине четыре человека отправились в лес для сбора дикоросов и не вернулись. Информация об их исчезновении была подтверждена представителями МЧС 26 августа 2025 года.

Спасательные подразделения совместно с сотрудниками других экстренных служб и волонтерами проводят поисковую операцию в районе горы Вайда. Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, люди ушли в лес 23 августа и с тех пор выйти на связь не могли.

Отмечается, что среди пропавших находится 15-летний подросток.

В поисковых работах задействовано более 20 человек и шесть единиц специализированной техники, включая беспилотные летательные аппараты. Поиски осложняются из-за сложных погодных условий и плотного тумана в районе проведения операции.

