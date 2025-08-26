Четверо россиян бесследно пропали в лесу на Сахалине

Спасательные подразделения совместно с сотрудниками других экстренных служб и волонтерами проводят поисковую операцию в районе горы Вайда. Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, люди ушли в лес 23 августа и с тех пор выйти на связь не могли.