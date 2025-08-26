Ричмонд
В Шымкенте похитили миллионы тенге, предназначенные для студентов-медиков

Деньги были выделены на нужды учащихся колледжа.

Источник: ped.kz

В Шымкенте выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных студентам Южно-Казахстанского высшего медицинского колледжа, передает BAQ.KZ со ссылкой нa Otyrar. По данным Департамента внутреннего государственного аудита, сумма присвоения составила 203,1 миллиона тенге.

Деньги предназначались на питание, проживание и покупку учебной литературы, отмечает издание. Однако, как показала проверка, за 2021−2025 годы средства до студентов так и не дошли. Всего было выделено финансирование на сотни учащихся — от 71 студента в 2021 году до 206 в первой половине 2025-го. Вернули лишь три миллиона тенге.

Аудиторы также зафиксировали нарушения при выплате стипендий: переплаты в шести случаях на общую сумму 310,2 тысячи тенге, а также избыточные перечисления по госзаказу — ещё на 712 тысяч. Департамент внутреннего госаудита выдал предписание об устранении нарушений. В самом колледже подтвердили выводы проверки и пообещали вернуть похищенные средства до 2 сентября. От дальнейших комментариев руководство учреждения отказалось.