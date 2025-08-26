В Шымкенте похитили миллионы тенге, предназначенные для студентов-медиков

Деньги предназначались на питание, проживание и покупку учебной литературы, отмечает издание. Однако, как показала проверка, за 2021−2025 годы средства до студентов так и не дошли. Всего было выделено финансирование на сотни учащихся — от 71 студента в 2021 году до 206 в первой половине 2025-го. Вернули лишь три миллиона тенге.