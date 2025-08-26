ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти

Сегодня утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Ранее в регионе объявляли об опасности атаки беспилотников.
Ранее российские системы противовоздушной обороны за период с 20:00 до полуночи 26 августа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников.
Российские военные также обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников в небе над Смоленской областью.
