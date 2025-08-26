Ричмонд
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти

Ранее в регионе объявляли об опасности атаки беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Ранее в регионе объявляли об опасности атаки беспилотников.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за период с 20:00 до полуночи 26 августа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников.

Российские военные также обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников в небе над Смоленской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше