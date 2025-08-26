В Красноярске задержан мужчина, устроивший фейерверк на фестивале в мкрн Солнечный

Полиция задержала 48-летнего жителя Красноярска, который устроил несанкционированный запуск фейерверков во время семейного фестиваля «БроДариДобро».
По словам задержанного, он «хотел сделать подарок организаторам и гостям праздника».
Инцидент произошел при большом скоплении людей. Один из зарядов попал в толпу, в результате чего пострадали женщина и несовершеннолетняя девочка. Женщину с травмами экстренно госпитализировали, ребенку потребовалась медицинская помощь.
Сейчас полиция проводит проверку, в рамках которой устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также проверяется соблюдение организаторами мер безопасности при проведении массового мероприятия.
Напомним, что незаконный запуск пиротехники вблизи скоплений людей является административным правонарушением, а в случае причинения вреда здоровью может повлечь и уголовную ответственность.