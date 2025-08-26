В Калужской области сбит беспилотник

БПЛА сбит над Козельским районом области.
На территории Козельского района Калужской области силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.
«Уничтожен один БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Козельском районе.
На месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа специалистов для детального изучения обстоятельств инцидента. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника отсутствуют какие-либо разрушения объектов инфраструктуры.
