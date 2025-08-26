Ричмонд
В Калужской области сбит беспилотник

На территории Козельского района Калужской области силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

БПЛА сбит над Козельским районом области.

«Уничтожен один БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Козельском районе.

«Уничтожен один БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Козельском районе.

На месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа специалистов для детального изучения обстоятельств инцидента. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника отсутствуют какие-либо разрушения объектов инфраструктуры.

