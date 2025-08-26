Ричмонд
ПВО уничтожила более 10 БПЛА над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти

Утром во вторник, 26 августа, над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области силы противовоздушной обороны сбили более десяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По словам главы региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Дрозденко добавил, что благодаря оперативным действиям ПВО угрозы для граждан не возникло, и поблагодарил защитников Ленинградского неба за отражение вражеских атак.

Ранее Life.ru писал об отражении массированной атаки БПЛА в Волгоградской области. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В то же время несколько беспилотников уничтожили над Ростовской областью.

