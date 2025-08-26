Спасатели МЧС ищут четырёх потерявшихся на Сахалине участников похода

Как сообщили в пресс-службе ведомства, люди отправились в лес 23 августа. С тех пор участники похода не вернулись. Сейчас окрестности прочёсывают более 20 поисковиков, включая кинологов с собаками. В поисках задействовали шесть спецсредств, включая беспилотники.
Кроме этого, с 24 августа на Курилах ищут группу туристов из десяти человек, связь с которыми прервалась. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В ходе маршрута девять женщин и гид должны были подняться на вулкан и искупаться в горячих источниках.