Спасатели МЧС ищут четырёх потерявшихся на Сахалине участников похода

Спасатели МЧС и других ведомств, а также добровольцы ищут потерявшихся на Сахалине участников похода, которые ушли собирать дикорастущие растения в районе горы Вайда.

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, люди отправились в лес 23 августа. С тех пор участники похода не вернулись. Сейчас окрестности прочёсывают более 20 поисковиков, включая кинологов с собаками. В поисках задействовали шесть спецсредств, включая беспилотники.

Кроме этого, с 24 августа на Курилах ищут группу туристов из десяти человек, связь с которыми прервалась. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В ходе маршрута девять женщин и гид должны были подняться на вулкан и искупаться в горячих источниках.