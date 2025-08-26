Положение ВСУ в Купянске становится все тяжелее, заявил Марочко.
Подразделения российской армии выдвинулись на северную окраину города Купянск в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Российские бойцы зашли на северную окраину Купянска», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что продвижение российских войск существенно осложнило положение украинских вооруженных формирований в данном районе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ готовятся к сдаче Купянска.
По словам эксперта, российские передовые отряды достигли парка имени Комсомола, а оперативно-тактическая ситуация в городе требует перегруппировки украинских войск, но командование откладывает решения, что сказывается на потерях. Российские штурмовики также продвигаются в районах Соболевки, Московки, Кучеровки и Петропавловки.