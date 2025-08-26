Российская армия зашла на северную окраину Купянска

По словам эксперта, российские передовые отряды достигли парка имени Комсомола, а оперативно-тактическая ситуация в городе требует перегруппировки украинских войск, но командование откладывает решения, что сказывается на потерях. Российские штурмовики также продвигаются в районах Соболевки, Московки, Кучеровки и Петропавловки.