В Нижнеудинске обследуют участок теплосети, на котором произошла деформация

Городская администрация вовремя не определила причины изменений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске на участке тепловой сети по улице Пушкина в районе многоквартирного дома произошла деформация. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, администрация города вовремя не определила причины изменений и первоочередные меры для безопасной эксплуатации тепловой сети.

— Ведомство внесло представления в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающую организацию. Прокурор также подал в суд иски с требованием провести техническое обследование поврежденного участка трубы, — уточнили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас проводится обследование деформированного участка. После этого определят дальнейшие действия по его содержанию и ремонту.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что транспортное сообщение с селом Онгурен Ольхонского района восстановят 26 августа.