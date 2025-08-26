В Нижнеудинске обследуют участок теплосети, на котором произошла деформация

В Нижнеудинске на участке тепловой сети по улице Пушкина в районе многоквартирного дома произошла деформация. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, администрация города вовремя не определила причины изменений и первоочередные меры для безопасной эксплуатации тепловой сети.