В Нижнеудинске обследуют участок теплосети, на котором произошла деформация

В Нижнеудинске на участке тепловой сети по улице Пушкина в районе многоквартирного дома произошла деформация. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, администрация города вовремя не определила причины изменений и первоочередные меры для безопасной эксплуатации тепловой сети.
— Ведомство внесло представления в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающую организацию. Прокурор также подал в суд иски с требованием провести техническое обследование поврежденного участка трубы, — уточнили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас проводится обследование деформированного участка. После этого определят дальнейшие действия по его содержанию и ремонту.
