Над двумя районами Ленинградской области сбили более десяти дронов

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбито более десяти беспилотников. Об этом во вторник, 26 августа, заявил губернатор Александр Дрозденко.
— Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром по предварительной информации уничтожено 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших, — написал он в своем Telegram-канале.
Дежурными средствами противовоздушной обороны России 25 августа с 20:00 по полуночь были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть дронов, а именно девять, была ликвидирована над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской атомной электростанции. При падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.
На Мирноградском направлении в Донецкой Народной Республике бойцам ВС РФ удалось уничтожить танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины. На опубликованном в Сети видео показано уничтожение танка с помощью FPV-дрона.