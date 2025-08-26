Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над двумя районами Ленинградской области сбили более десяти дронов

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбито более десяти беспилотников. Об этом во вторник, 26 августа, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбито более десяти беспилотников. Об этом во вторник, 26 августа, заявил губернатор Александр Дрозденко.

— Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром по предварительной информации уничтожено 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших, — написал он в своем Telegram-канале.

Дежурными средствами противовоздушной обороны России 25 августа с 20:00 по полуночь были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть дронов, а именно девять, была ликвидирована над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской атомной электростанции. При падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.

На Мирноградском направлении в Донецкой Народной Республике бойцам ВС РФ удалось уничтожить танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины. На опубликованном в Сети видео показано уничтожение танка с помощью FPV-дрона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше